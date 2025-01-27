Avustralya açık'ta jannik sinner üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finali, dünya 1 numarası Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev arasında oynandı. İtalyan raket Sinner, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Melbourne'de gerçekleşen finalde Sinner, ilk seti 6-3'lük üstünlükle tamamladı. İkinci set, tie-break’e uzayan zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve Sinner, seti 7-6 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Son sette kontrolü elden bırakmayan İtalyan sporcu, rakibine servis kırma puanı göstermeden 6-3’lük sonuçla galibiyetini ilan etti. Maç, toplamda 2 saat 42 dakika sürdü.

Bu zaferle Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon olurken, kariyerindeki üçüncü grand slam kupasını kazandı. Sinner, 2024 ABD Açık’taki başarısını da ekleyerek grand slam turnuvalarında istikrarlı performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Alman raket Alexander Zverev, kariyerindeki üçüncü grand slam finalini de kaybetti. Daha önce 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık’ta final oynayan Zverev, bir kez daha şampiyonluğa ulaşamadan turnuvayı tamamladı.

Jannik Sinner'in yükselen formu, onu tenis dünyasında yeni bir dönemin lideri olarak ön plana çıkarırken, Zverev’in grand slam şampiyonluğu hayali bir kez daha ertelenmiş oldu.