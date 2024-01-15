Avustralya Açık'ta Medvedev ve Gauff tur atladı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, ilk turda Fransız Terence Atmane ile karşılaştı.

Avustralya Açık'ta son üç yılda iki kez final oynayan Medvedev, setlerde 2-1 öndeyken (5-7, 6-2, 6-4) rakibinin çekilmesiyle tur atladı.

7 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas, dünya klasmanının 130 numarası Belçikalı Zizou Bergs'i 5-7, 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur biletini aldı.

2014 Avustralya Açık şampiyonu 38 yaşındaki İsviçreli raket Stan Wawrinka, 20 numaralı seribaşı Fransız Adrian Mannarino'ya 3-2, Kanadalı Denis Shapovalov da Çek Jakub Mensik'e 3-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Gauff turladı, Vondrousova'dan sürpriz veda

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, ilk turda karşılaştığı Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

2023 Wimbledon şampiyonu ve 7 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, ilk turda elemelerden gelen Ukraynalı Dayana Yastremska'ya 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

17 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova da Alman Laura Siegemund'a 2-1 yenilerek ilk turda elendi.