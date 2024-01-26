Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i eleyen Jannik Sinner finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile İtalyan Sinner karşılaştı.

Sinner, 3 saat 22 dakika süren mücadelede servis kırma puanı göstermediği son şampiyon Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı.

Bu sonuçla Djokovic, 2018 Avustralya Açık'ın 4. turunda Güney Koreli Hyeon Chung'a yenildikten 2 bin 195 gün sonra turnuvada maç kaybetti.

Sinner ise Avustralya Açık'ta tekler finaline kalan ilk İtalyan tenisçi oldu. Bu başarıyı 22 yaş 163 günlükken yaşayan Sinner, 2008'de şampiyonluğa ulaşan Djokovic'ten sonra turnuvada finale yükselen en genç ikinci tenisçi ünvanını elde etti.

Jannik Sinner'in finaldeki rakibi, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev arasındaki maçın galibi olacak.