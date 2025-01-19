Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 2 dakika süren maçta Rus Mirra Andreeva'yı (14 numaralı seribaşı) 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), İsviçreli Belinda Bencic karşısında 5-7, 6-2 ve 6-1 biten setlerle 2-1 galip geldi.

İspanyol Paula Badosa (11) ise Sırp Olga Danilovic'i 6-1 ve 7-6 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rus Anastasia Pavlyuchenkova (27) da Hırvat Donna Vekic'i (18) 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Sabalenka'nın Pavlyuchenkova ile eşleştiği çeyrek finalde Gauff'un rakibi ise Badosa oldu.

Alcaraz'ın rakibi çekildi

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3), 7-5 ve 6-1 kazandığı setlerin ardından Büyük Britanyalı rakibi Jack Draper'ın (15) üçüncü sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

ABD'li Tommy Paul (12), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 6-1 biten üç set sonucunda yenerek çeyrek finale kaldı.

Alcaraz'ın Novak Djokovic (7)-Jiri Lehecka (24) maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek finalde Paul ise Ugo Humbert (14)-Alexander Zverev (2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.