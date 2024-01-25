Avustralya Açık'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar yarı finalinde Qinwen Zheng, Dayana Yastremska'yı 2-0 mağlup ederek finalde Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

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25/01/2024

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Avustralya Açık'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı  maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

25/01/2024 19:47
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TAGS: Avustralya Açık’ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu
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