Avustralya, Çin'den ticaret engellerini kaldırmasını isteyecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den ticaret engellerini kaldırmasını isteyeceğini söyledi.

Albanese ve Şi, gelecek hafta Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi ile Tayland'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Avustralya Başbakanı Albanese, Kamboçya'daki Doğu Asya Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İkimiz de önümüzdeki dokuz gün içinde aynı iki konferansa katılacağız. Bu süre içinde gerçekleşebilecek bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarım." dedi.

Çin'den milyarlarca dolarlık ticaret engellerini kaldırmasını isteyeceğini kaydeden Albanese, Çin'in ekonomik yaptırımlarını kaldırmasının iki ülke arasındaki ilişkinin normale dönmesinde öncelik olduğunu ifade etti.

Avustralya-Çin ilişkileri

Çin-Avustralya ilişkileri Canberra yönetiminin COVID-19 salgının ilk aylarında virüsün kökeninin araştırılmasına yönelik girişiminin ardından gerilimli bir seyre girmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalarda siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı. Bu kısıtlama, Avustralyalı ihracatçılara yılda 20 milyar Avustralya dolarına mal olmuştu.

Avustralya'nın geçen yıl ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliği öngören AUKUS anlaşması, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlanmıştı.

Avustralya ve Çin arasındaki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 190 milyar doları bulmuştu.

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11/11/2022 11:52