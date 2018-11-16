Avustralya Federal Milletvekili Vamvakinou, Arter’i Ziyaret Etti



Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Akademi Diyalog’un Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışmalarına katılmak üzere ülkede bulunan Vamvakinou’ya ziyaret sırasında Akademisyen eşi Dr. Michalis Michael ve Prof. Dr. Yücel Vural da eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaretin organize edilmesinde Prof. Dr. Yücel Vural’a teşekkür ederek, Maria Vamvakinou’nun her iki toplumu iyi irdelediğinin anlaşıldığını, çocukluğundan beri konuşulan Kıbrıs sorununun müzakerelerinde ömürlerin geçtiğini, coğrafi olarak uzak olsa bile Avustralya’da Kıbrıs sorununun çözülmesi için çalışmaların var olduğunun görüldüğünü söyledi.

Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde iki toplumun yaşadığı gibi Kıbrıs’ta da yan yana yaşayabileceklerini, toplumların kavga ve savaş ihtimali olmadan hangi noktalarda anlaşabilirse anlaşıp yoluna devam etmesi gerekliğini ifade eden Arter, akademisyenlerin hazırlayacağı çalışmalar ve diğer kültürel faaliyetlerin barışa yönelik çalışmalar olduğunu, belediye olarak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamada Milletvekili Maria Vamvakinou’nun konuşmasına da yer verildi. Arter’e teşekkür ederek, Türkçe’nin en çok konuşulduğu ve Türklerin en fazla olduğu Melbourne Bölgesinin temsilcisi olduğunu, Melbourne’un en çok göç alan ve çok kültürlülüğü destekleyen bir şehir olduğunu anlattı.

Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların 70 yıl önce ülkelerine geldiğini, Irak ve Suriye’den gelen göçmenlerin de olduğunu, kendisinin de ilgi alanının göçmenler olduğunu ifade eden Vamvakinou, eşinin de Girne’den Avustralya’ya giden biri olduğunu, 16 yıldır iki toplumun yakınlaşması için çalışma yaptıklarını anlatan ifade etti.

Dr. Michalis Michael de, sembolik değil gerçek diyalog için belediyelerin rolünün önemli olduğunu ifade ederek, politik unsurlar değil akademik insanların barışı gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Yücel Doğan ise, Milletvekili Maria Vamvakinou’nun Kıbrıs ile çok ilgili olduğunu, Avustralya parlamentosunda iki toplumun ilişkilerinin normalleştirilmesi için konuşmaları olduğunu ancak bu konuşmaları bir tarafı desteklemek anlamında değil tarafsız olarak yaptığını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Maria Vamvakinou Avustralya yerlileri Aborjinler’in anısına Başkan İsmail Arter’e bir el işi tabak hediye ederken, Başkan Arter de Vamvakinou’a ipek kozası işlemeli çerçeve ve Kıbrıs’a ait kitap takdim etti.