Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor

Mart 2020’den bu yana sınırlarını kapalı olan Avustralya’da pandemi kısıtlamaları gevşetiliyor. Ülke, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı turistlere ve iş seyahatinde bulunan kişilere sınırlarını açacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’un tespit edildiğini resmen açıklandığı günlerden bu yana sınırlarını kapatan Avustralya, aşılı kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülke, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı turistlere ve iş seyahatinde bulunan kişilere sınırlarını açacağını duyurdu.

Yaklaşık iki yıldır sert sınır önlemleri alan Avustralya’da, Kasım ayında sınır kısıtlamaları gevşetilmiş, Avustralya'ya geri kabul edilmek için uluslararası öğrencilere ve vasıflı göçmenlere öncelik verilmişti.

Başbakan Scott Morrison, üst düzey bakanlarının sınırların 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı vize sahiplerine yeniden açılacağı konusunda anlaştıklarını söyledi.

Morrison, ziyaretçilerin aşı kanıtı olması gerektiğini söylerken, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'in geçtiğimiz ay Avustralya hükümeti tarafından corona virüs aşısı olmadığı için sınır dışı edilmesine atıfta bulundu.

Morrison, "Yılın başlarındaki olaylar, dünyanın dört bir yanındaki herkese Avustralya'ya girmek için gerekli olanın aşı kanıtı olduğuna dair çok net bir mesaj göndermeliydi" dedi.

İçişleri Bakanı Karen Andrews, aşı olamadıklarına dair tıbbi bir kanıt gösterebilen ziyaretçilerin seyahat muafiyeti için başvurabileceklerini söyledi.

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07/02/2022 10:06