Avustralya istihbaratı, ülke içinde ''fiziksel zarar'' hedefleyen komplolar tespit etti

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO), en az 3 yabancı hükümetin Avustralya içinde yaşayanlara fiziksel zarar vermeyi hedefleyen komplolarını tespit ettiklerini bildirdi.

ASIO Başkanı Mike Burgess, başkent Kanberra'da teşkilat merkezinde yaptığı ve Avustralya'ya yönelik tehditleri ana hatlarıyla açıkladığı yıllık konuşmasında, yabancı menşeli komplolara değindi.

En az 3 yabancı hükümetin, Avustralya'da yaşayanlara fiziksel zarar vermeyi hedefleyen komplolarını tespit ettiklerini ve bunlara müdahale ettiklerini kaydeden Burgess, ülkelerin isimlerini vermedi.

Burgess, bazı kişilerin hayatını hedef alan vakalar belirlediklerini ve bu vakalarda komplocuların, deniz aşırı ve Avustralya yasalarının erişiminin dışında olduğunu bildirdi.

- Yapay zekanın "savunmasız ergen zihinlere" etkisi

ASIO çevrim içi operatörlerinin, ABD'de ibadethanelere silahlı saldırı planlayan 12 yaşında bir çocuğu internette tespit ettiğini ve bu konuda ABD'li yetkilileri uyardığını kaydeden Burgess, yapay zekanın etkisine değindi.

Burgess, internette yapay zeka destekli algoritmaların aşırılıkçı materyallerinin, "savunmasız ergen zihinlere yerleşmesini" kolaylaştıracağını savundu.

Avustralya'nın güvenlik iklimine dair endişelendiklerini belirten Burgess, bu ülkenin "hiçbir zaman aynı anda bu kadar çok farklı tehdit ile karşı karşıya kalmadığı" uyarısında bulundu.

Burgess, teşkilatın, ABD'deki kritik altyapı ağlarını hedef alan bir hükümete ait bir siber birim keşfettiğini vurgulayarak, bu birimin Avustralya'nın ağlarını istismar etmeye ve kötü amaçlı yazılımları yerleştirerek sistemleri haritalamaya çalıştığını bildirdi.

- "AUKUS hedef olmaya devam edecek"

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS ortaklığını hedef alan yabancı casusluk örgütlerini belirlediklerini bildiren Burgess, "AUKUS, dost ülkeler olarak gördüğümüz ülkeler dahil, istihbarat toplama konusunda öncelikli hedef olmaya devam edecek." dedi.

Burgess, 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş düzeyde tehditler yaşanacağı uyarısında bulunarak, "Rehavete kapılmamalıyız, kendimizi bu tehditlerden herhangi birinden yalıtılmış olarak görmemeliyiz. Düşman ulus devletlere karşı bağışık değiliz." diye konuştu.

Toplumdaki herkesin birlikte çalışması gerektiğini aktaran Burgess, "Açıkladığım dinamikler kaçınılmaz değil. Tehditler aşılmaz değil. Yabancı istihbarat servisleri yenilmez değil. Yanıt verme kapasitelerimize güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.