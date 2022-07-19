Avustralya kasabası günde 32 bin TL maaşla doktor arıyor

Avustralya'nın kuzey batı kıyısındaki Broome kasabası, günde 2 bin 700 Avustralya doları (32 bin TL) karşılığında çalışacak doktor arıyor. Kasabada yaşanan işgücü kıtlığı nedeniyle maaşlar artarken, yıllık 92 bin Avustralya doları (1 milyon 112 bin TL) maaşla barista, 113 bin Avustralya doları (1 milyon 367 bin TL) maaşla mutfak personeli aranıyor.

Avustralya’da bir kasaba, yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle günde 2 bin 700 Avustralya doları (32 bin TL) bedelle doktor aradığını duyurdu.



Batı Avustralya'nın kuzey batı kıyısındaki Broome kasabası tarafından paylaşılan ilanda, bölgede bulunan hastanede yaşanan doktor sayısı kıtlığı nedeniyle günlük olarak 2 bin 700 Avustralya doları maaş ödeneceği belirtildi.



Ülkede yer alan bir İşe alım şirketi, yılın sonuna kadar Broome Hastanesinde acil servis pratisyeni olarak çalışacak olan doktor ilanını paylaşırken, haftada beş gün olan iş için 13 bin 500 Avustralya doları ödeneceği aktarıldı.

92 BİN DOLARA BARİSTA, 113 BİN DOLARA MUTFAK PERSONELİ



Doktor ilanının ardından ise bölgedeki diğer iş ilanları da maaşları artırırken, kasabada bulunan bir kafe yıllık 92 bin Avustralya doları maaşla barista, 113 bin Avustralya doları maaşla ise mutfak personeli arıyor.

Broome kasabası 1800'lü yıllara dayanan inci ve inci avcılığı tarihi nedeniyle 'dünyanın inci başkenti' olarak kabul ediliyor.



Şehirdeki ortalama kira bedeli 640 Avustralya doları olurken, evler ortalama 620 bin Avustralya dolarına alıcı buluyor. 'de...

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19/07/2022 15:17