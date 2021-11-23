Avustralya: La Nina hava olayları başladı

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) bugün Pasifikte El Ninonun soğuk evresi La Ninanın başladığını ilan etti. Yetkililer, La Ninanın güney yarım kürede 2022 sonbaharına kadar etkili olacağını ve yaz aylarına giren Avustralyada yoğun yağışlara, sele ve şiddetli fırtınalara sebebiyet vereceğini belirtti.

El Nino'nun daha soğuk evresi olan okyanus ve atmosferik hava olayı La Ninanın başladığını ilan eden Avustralya meteoroloji yetkilileri, bu yılki La Ninanın geçen senelere göre daha zayıf olacağını belirtti.

La Ninanın etkili olduğu geçen sene Avustralyada yüzyılda bir gerçekleşen şiddetli yağmurlara sebebiyet vermişti. BOM açıklamasında İklim modelleri, bu La Nina'nın kısa ömürlü olacağını ve güney yarımküre yazının sonlarına veya 2022 sonbaharının başlarına kadar devam edeceğini gösteriyor.

La Nina olayları, yaz aylarında Avustralya'nın kuzey ve doğusunun çoğunda ortalamanın üzerinde yağış olasılığını artırıyor ifadelerini kullandı.

SOĞUK OKYANUS SULARI YÜZEYE ÇIKAR

La Niña, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir.

La Nina, Pasifik Okyanusundaki ılık yüzey sularının Güney Amerikadan Endonezyaya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir.

Yaz mevisimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika ve Kanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.

Bu habere tepkiniz:



23/11/2021 19:14