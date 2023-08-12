Avustralya penaltılarla yarı finalde
12/08/2023
Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Avustralya, Fransa'yı penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.
Ev sahibi Avustralya ile Fransa Suncorp Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Tam 20 penaltı atışının ardından Avustralya, Fransa'yı 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.