Avustralya polisi karantinadan kaçanları tutukladı

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01/12/2021

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Avustralya polisi karantinadan kaçanları tutukladı

Avustralya'da polis, koronavirüs karantinasından kaçan 3 kişiyi tutukladı.

Polis, Darwin kenti yakınlarındaki The Howard Springs karantina tesisinden kaçan kişileri yakaladı.

İlgili açıklamada, söz konusu kişilerin kaçmak için çitlere tırmandığı aktarıldı.

Bu kişilerin seyahat etmiş kişiler mi yoksa bölgenin yerlileri mi oldukları belirtilmedi.

2 bin kişi kapasiteli The Howard Springs tesisinin yakınlarında kontrol noktaları noktaları kuran polis ekipleri, bölgeden geçen araçları denetliyor.

01/12/2021 09:05
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TAGS: Avustralya polisi, karantina
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