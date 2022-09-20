Avustralya sahilinde kaşalot balinaları karaya vurdu

ads ads ads ads
20/09/2022

ads
ads
Avustralya sahilinde kaşalot balinaları karaya vurdu

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağının altını çizdi.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğine işaret etti.

20/09/2022 11:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kaşalot balina, Avustralya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.