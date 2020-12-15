Avustralya sahilleri okyanus köpüğüyle doldu

Avustralya'da köpükler kıyıya vurdu, sahilde alışılmadık bir manzara oluştu.



Gold Coast kıyılarında manzara son iki gündür köpüklü.



Siklon koşullarının etkisiyle okyanusta oluşan köpük bölge halkının ilgisini topladı.



Köpükler özellikle çocukların eğlence kaynağı haline dönüştü.



Sahile gelen bir kişi, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.



Okyanustaki köpük, sert rüzgar ve fırtınanın etkisiyle oluşuyor. Suyun içinde bulunan yosun gibi organik maddeler, sudaki çalkantının etkisiyle köpüğe dönüşüyor.



Uzmanlar bu köpüğün çevre ve insanlar için zararlı olmadığına dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir uzman, "Okyanus köpüğü bozulmaya uğrayan plankton, mantar ve bakteri gibi su canlılarının proteinlerinden oluşuyor. Sabunlu suyu karıştırdığımızda oluşan köpük gibi yani" şeklinde konuştu.



Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde son 5 gündür, yoğun alçak basınç sisteminin etkisiyle siklon koşulları oluştu. İki eyalette şiddetli rüzgar, yoğun yagış ve dev dalgalar etkili oluyor.

Bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken North Coast'ta yüzlerce kişi elektriksiz de kaldı.



Güney Yarım Küre'de bulunan Avustralya'da bu yıl yaz aylarının "La Nina" sisteminin etikisiyle daha yağışlı geçmesi bekleniyor.Avustralya, geçen yaz aylar süren kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

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15/12/2020 13:53