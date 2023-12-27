Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain bulundu

Avustralya polisi, Noel Bayramı döneminde Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain içeren paketlerin bulunduğunu açıkladı.

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27/12/2023

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Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain bulundu

ABC News’un haberine göre, bölge sakinleri tarafından Sydney ve Newcastle arasındaki sahillerde son olarak her birinde 1 kilogram kokain olduğu belirtilen 39 tuğla şeklinde paket bulundu.

Olay yerine gelen polisler, adli incelemeye tabi tutulacak paketlere el koydu.

Polis yetkilileri, son bir haftada sahillerde bulunan kokain miktarının 124 kilograma ulaştığını kaydetti.

Yetkililer, vatandaşlardan, benzer paketler görmeleri halinde yetkililere bilgi vermelerini ve paketleri açmamalarını istedi.​​​​​​​

27/12/2023 13:57
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TAGS: Avustralya, kokain, haber
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