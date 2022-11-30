Avustralya tarih yazdı
30/11/2022
FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çaldı.
Mücadele, 1-0'lık Avustralya üstünlüğüyle noktalandı.
Kangurular adına galibiyeti getiren golü 60. dakikada Leckie kaydetti.
Daha önce Tunus'u da deviren Avustralya, bu zaferle puanını 6 yükseltti.
Bu derece, Graham Arnold'ın ekibine grup ikincisi olarak son 16 turu bileti kazandırdı.
Avustralya, son olarak 2006 yılında Dünya Kupası'nda tur atlamayı başarmıştı.