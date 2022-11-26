Avustralya, Tunus'u tek golle geçti

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kangurular, maçı 1-0 kazandı ve umutlarını taze tuttu.

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26/11/2022

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Avustralya, Tunus'u tek golle geçti

Al Janoub Stadyumu'nda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yönettiği maçta Avustralya Milli Takımı'nın golünü 23'üncü dakikada Mitchell Duke kaydetti. Bu sonuçla Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup etti. 

Opta'nın verdiği bilgiye göre Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası’nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu. Duke, Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyiyor. 

Bu galibiyetle beraber Avustralya puanını 4 yaptı. Tunus 1 puanda kaldı. Avustralya gruptaki son maçında Danimarka ile oynayacak. Tunus ise Fransa ile kozlarını paylaşacak. 

26/11/2022 16:39
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TAGS: Avustralya, Tunus’u tek golle geçti
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