Avustralya'da 18 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo bulundu

Batı Avustralya eyaletinde 16 Ekim’den bu yana aranan 4 yaşındaki Cleo Smith’in, Carnarvon kasabasındaki bir evde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Eyalet Polisi, küçük kızın eve düzenlenen operasyon sonucu bulunduğunu duyurdu. 36 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Güvenlik birimleri ve gönüllülerin 18 gündür aradığı ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Cleo'nun sağlıklı olarak bulunması Avustralya’da sevinçle karşılandı.

Eyalet Başbakanı küçük kızı bulana veya bulunmasını sağlayacak bilgiyi verene yaklaşık 750 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Cleo ve ailesi Carnarvon kasabasının kuzeyinde 15 Ekim'de çadır kurmuş ertesi gün küçük kız kaybolmuştu.

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03/11/2021 09:07