Avustralya’da 3.5 Milyar Yıllık Göktaşı Krateri Keşfedildi

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16/03/2025

Avustralya’da 3.5 Milyar Yıllık Göktaşı Krateri Keşfedildi

Avustralya'da keşfedilen milyonlarca yıllık göktaşı çarpma krateri, dünyanın tarihine ışık tutacak.

Curtin Üniversitesi'nden bilim insanları, North Pole Dome bölgesinde yapılan incelemelerde, 3.5 milyar yıl öncesine tarihlenen devasa bir göktaşı çarpmasının izlerine rastladı.

Bu keşif, Dünya'nın oluşumu ve yaşamın kökenine dair mevcut anlayışımızı kökten değiştirebilir. Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Prof. Tim Johnson "Keşfimizden önce bilinen en eski çarpma krateri 2.2 milyar yaşındaydı. Bu yeni bulgu, açık ara farkla Dünya'da keşfedilmiş en eski krater olma özelliğine sahip" dedi.

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TAGS: Avustralya, North Pole Dome, Tim Johnson, Curtin Üniversitesi
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