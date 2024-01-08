Avustralya'da 4 kişi, "sürüngen kaçakçılığı" ile suçlandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde yüzlerce sürüngeni Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne kaçırmaya çalışmakla suçlandı.

ads ads ads ads
08/01/2024

ads
Avustralya'da 4 kişi, "sürüngen kaçakçılığı" ile suçlandı


Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde yüzlerce sürüngeni Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne kaçırmaya çalışmakla suçlandı.

9News sitesinin haberine göre, Hong Kong'a ulaşması planlanan ve içerisinde 59 kertenkelenin bulunduğu 9 paketin polis tarafından ele geçirilmesinin ardından yasa dışı hayvan ticaretini araştırmak üzere kurulan eyalet polisine bağlı "Raptor Ekibi", konuya ilişkin açıklama yaptı.

NSW eyaletinde hafta boyunca yürütülen baskınlar sonucu değeri 800 bin doları bulan 257 kertenkelenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin sürüngenleri Hong Kong'a kaçırmaya çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Başkomiser Andrew Koutsoufis, açıklamasında, kaçakçılık girişiminin "zalimce" olduğunu ifade ederek denizaşırı ülkelere gönderilmek üzere küçük kutularda saklanan kertenkelelere kötü koşullarda bakıldığını kaydetti.

08/01/2024 13:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.