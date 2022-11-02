Avustralya'da 5 aslan hayvanat bahçesindeki kafeslerinden kaçtı

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02/11/2022

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Avustralya'da 5 aslan hayvanat bahçesindeki kafeslerinden kaçtı

Avustralya'nın Sydney şehrindeki hayvanat bahçesinde biri yetişkin 5 aslan kısa bir süreliğine kafeslerinden kaçtı.

BBC'nin haberine göre, Taronga Hayvanat Bahçesi'ndeki 4 yavru ve bir yetişkin aslanın, kafeslerinden ayrılarak ziyaretçilerin gece konakladığı alana 100 metre uzaklıktaki bölgeye geçtiği belirtildi.

Yetkililer, hayvanat bahçesinin kısa süreliğine kapatıldığını, yavrulardan birinin sakinleştirilmesinden sonra 5 aslanın tekrar yakalandığını bildirdi.

Kimsenin yaralanmadığı kaydedilen olayda aslanların nasıl kaçtığına dair açıklama yapılmadı.

Hayvanat bahçesinin yöneticisi Simon Duffy, kaçışı araştırılması gereken "önemli bir olay" olarak nitelendirerek, aslanların kafeslerinin bitişiğindeki küçük bir alana geçtiklerini söyledi.

Hayvanat bahçesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kaçıştan 10 dakika sonra bir bekçinin alarmı çalıştırdığı görülüyor.

Aslanların küçük alanı terk etmeden yakalandığı, hayvanat bahçesinin ana kısmının olay sırasında kapalı olduğu ifade edildi.

Aslanların kafeslerinin bulunduğu bölümün güvenlik önlemleri nedeniyle bir sonraki denetime kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

02/11/2022 13:18
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TAGS: aslan, hayvanat bahçesi
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