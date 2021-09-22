Avustralya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, eyaletin başkenti Melbourne’deki 46 binada hasara yol açtığı açıklandı.

Avustralya Jeoloji Bilimleri'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Melbourne kentine 180 kilometre uzaklıktaki Mansfield kasabası olduğu kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verilmedi. Depremin ardından 4 büyüklüğünde artçı sarsıntının kaydedildiği duyuruldu.

Deprem, Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedildi.

Depremde, yaralanma ve can kaybı bildirilmedi ancak bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.

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22/09/2021 08:57