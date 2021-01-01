Avustralya'da Aborijinler için milli marş değiştirildi

Yüz kırk yıl önce kabul edilen Avustralya milli marşında, Aborijinleri dışladığı gerekçesiyle düzenlemeye gidildi.

Marşın hükümet tarafından revize edildiği, Başbakan Scott Morrison, yeni yılın ilk günü duyurdu.

''BİRİZ VE ÖZGÜRÜZ''

Marşın, ikinci mısrasında "genç ve özgür" ifadesi yer alıyordu. Avustralya yerlisi Aborijinlerin kıtada 50 bin yıldır var oldukları göz önünde bulundurularak "genciz ve özgürüz" ifadesi "biriz ve özgürüz"le değiştirildi.

Marş 1878'de bestelenmiş, 19 Nisan 1884'te ulusal marş olarak kabul edilmiş ve "Tanrı Kraliçe'yi korusun" marşısının yerini almıştı.

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01/01/2021 15:18