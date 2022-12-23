Avustralya'da Apple çalışanları Noel grevine başladı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın AAPL.O Avustralya'daki çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması talebiyle bugün greve başladı. Bu gelişme Apple'ın Noel ve yılbaşı satışlarını düşürebilir.

Avustralya'nın Perakende ve Fast Food Çalışanları Sendikası (RAFFWU) bu ay, 23 Aralık'ta ülkedeki tüm Apple mağazalarında yerel saatle öğleden sonra 3'te greve başlayacağını ve Noel arifesine kadar grevi sürdüreceğini açıklamıştı.

Avustralya'daki grev, Apple'ın Çin'deki başlıca iPhone fabrikasında işçilerin, aşırı katı koronavirüs önlemleri ve fabrikadaki kısıtlamaların kötü yönetilmesini protesto ederek üretimi aksatma riski yaratmasından kısa süre sonra gerçekleşti.

Grevin öncülüğünü yapan RAFFWU sekiz yıl önce imzalanan bir anlaşma sebebiyle şirketin çalışanlara "haftasonu izni, üst üste izin günü kullanımı, sabit nöbet listesi, sabit çalışma günleri, vardiyalar arası 12 saat ara ve mesai ücreti" vermediğini iddia ediyor.

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23/12/2022 09:50