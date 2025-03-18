Avustralya'da beyaz köpük alarmı: Balıklar öldü plajlar kapandı

Avustralya'nın, Güney Avustralya eyaletinde kirli beyaz köpükler kıyıya vurdu. Onlarca balığın öldüğü olayın ardından bölgedeki sörfçülerin de rahatsızlandığı bildirildi. Bölgedeki 2 plajın kullanıma kapatıldığı belirtildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
18/03/2025

Avustralya'da beyaz köpük alarmı: Balıklar öldü plajlar kapandı

Avustralya'da, Güney Avustralya eyaletinin Adelaide kentindeki plajlarda onlarca ölü balık ve alışılmışın dışında kirli beyaz köpüklerin kıyıya vurduğunu bildirdi.

Suyla temas eden sörfçülerin göz yanması, boğaz ağrısı ile öksürük şikayeti bulunduğu ve olayın ardından bölgedeki 2 plajın kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, bu olaya olağandışı hava koşulları sonucu oluşan mikroalg patlamasının neden olmuş olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini söyleyerek, “Yılın bu zamanında hava koşulları uygun olduğunda zaman zaman izole mikroalg patlamaları görüyoruz fakat bu büyüklükte bir olay kesinlikle sıra dışı” dedi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Avustralya, beyaz köpük
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.