Avustralya'da çalıntı helikopterin otelin çatısına düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çalıntı olduğu belirtilen helikopterin otelin çatısına düşmesi sonucu pilotun öldüğü bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, helikopterin sahibi Nautilus Aviation şirketi, helikopterin çalıntı olduğunu ve izinsiz uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Queensland polisinden yetkili Shane Holmes, basına yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki pilotun öldüğünü duyurdu.

Pilotun helikopteri çaldığını ve uçuş izni almadığını aktaran Holmes, helikopterin Queensland'deki bir otelinin çatısına düştüğünü, 400'e yakın kişinin otelden tahliye edildiğini söyledi.

Holmes, helikopterin pervanelerinden ikisinin koptuğunu ve pilotun kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydederek, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.