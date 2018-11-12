Avustralya'da çileklerden çıkan iğnelerle ilişkili olarak bir kişi mahkemeye çıktı

Avustralya'da başta çilekler olmak üzere meyvelerde bulunan iğnelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Queensland eyaletinde bir kadın mahkeme karşısına çıktı.

Avustralya polisi yaptığı açıklamada 50 yaşındaki My Ut Trinh'in 'karışık ve çok geniş bir soruşturma sonucunda' gözaltına alındığını söyledi.

Polis, Trinh'in bir meyve çiftliğinde çalışan bir müdür olduğunu söyledi.

Trinh'e gıdaları kirletmekle ilişkili 7 suç yöneltiliyor.

Bazı meyve sepetlerinde DNA'sı bulunan Trinh'in mahkemede 'kin ve intikam' duygularıyla hareket ettiğini açıkladığı belirtiliyor.

Taklit vakalardan şüphe ediliyor

Eylül ayında önce Queensland'de ardından altı eyalette daha süpermarketlerde satılan çileklerden iğne çıkmıştı.

Daha sonra muz ve elma gibi meyvelerden de iğne çıktığı görülmüştü.

Ulusal çapta sürdürülen soruşturma kapsamında bir kısmının taklit olmasından şüphe edilen 200 vaka tespit edildi.

Süpermarketler kimi meyveleri raflardan çekmek, çiftçiler ise meyvelerini atmak zorunda kalmıştı.

Queensland'de bir kişi içinde iğne olan çilek yemesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

15 yıla kadar hapis

Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz, çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk ise "sabotajdan zarar gören çilek üreticileri" için bir milyon dolarlık fon kurulduğunu açıkladı.

Eyalette yılda ortalama 6-15 bin ton çilek üretiyor. Queensland'de çilek sektörünün 160 milyon Avustralya doları tutarında bir büyüklüğü var.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, meyvelere dikiş iğnesi koyan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Olay daha sonra Yeni Zelanda'ya da sıçramıştı.