Avustralya'da da uçak düştü!

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30/12/2024

Avustralya'da da uçak düştü!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, 2 kişiyi taşıyan küçük uçak, eyaletin kuzey kıyılarında düştü.

Polisten yapılan açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği, ciddi şekilde yaralanan yolcunun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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TAGS: Avustralya’da da uçak düştü!
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