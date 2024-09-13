Avustralya'da demans vakalarının 2058 yılına kadar iki katın üstüne çıkacağı öngörülüyor

AIHW, ülkedeki demans hastalığına ilişkin verilerin ve tahminlerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Ülkede 2023 itibarıyla yaklaşık 412 bin demans hastası olduğu tahmin edilen raporda, bu sayının 2058'e kadar iki kattan fazla artarak yaklaşık 850 bin olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, "Avustralya'nın nüfusunun artması ve yaşlanmasıyla, demans hastalarının da artması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Konunun uzmanlarından David Sykes, ilk yapılması gerekenin "risk azaltımı" olduğuna dikkati çekerek, "Demansla yaşayan ve sayıları giderek artan insanlar için ihtiyaç duyulacak hizmetler ve destek ile ilgili politikalar konusunda bir eylem planına ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.