Avustralya'da doğum oranında rekor düşüş

Avustralya’da kayıtlı doğumların 2020'de yüzde 3,7 oranında azalmasıyla toplam doğum oranı tüm zamanların en düşük seviyesine inerek kadın başına 1,58 bebek oldu.

Avustralya'nın kayıtlı doğumlar 14 yılda ilk kez 300 binin altına düştü.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) 2020'de 2019'a göre yüzde 3,7 düşüşle 294 bin 369 kayıtlı doğum gerçekleştiğini gösterdi.

Daha da önemlisi, toplam doğurganlık hızı, 2008'deki yüzde 2,02'den düşüşe devam ederek, kadın başına 1,58 bebekle bir seviyeye geriledi.

ABS demografi direktörü Beidar Cho, durumu COVID-19 pandemisine bağladı.

Genç nüfus doğurmak istemiyor

Queensland Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aude Bernard, Avustralya'nın nüfus artış hızının muhtemelen yüzyıldaki en düşük seviyede olduğunu söyledi ve doğurganlık hızının giderek azalacağı uyarısı yaptı.

Bernard, “Geçmiş verilere dayanarak, toparlanma olasılığı çok yüksek olsa da kısa sürecek. Karantinalarla artan belirsizlik nedeniyle çocuk sahibi olmayı erteleyenlerin sayısında artış olacak.” dedi.

Veriler, çocuk sahibi olan genç kadınların azalması gibi daha uzun vadeli eğilimleri ortaya koyarken, 40 ila 44 yaşları arasında doğum yapanların sayısı son yıllarda 3 katına çıktı.

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08/12/2021 10:19