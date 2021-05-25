Avustralya’da elektrik santralinde patlama

Avustralya'nın Queensland eyaletinde elektrik santralinde meydana gelen patlama nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

BBC’nin haberine göre, eyalette elektrik hizmeti sağlayan CS Enerji Şirketi yetkilileri, Biloela kasabası yakınlarındaki santralde yerel saatle 13.45’te yangın çıktığını, yangın nedeniyle meydana gelen patlamanın eyalette elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.

Yetkililer, onarım çalışmaları sonrası 250 binden fazla hanede kesintinin giderildiğini ancak bölgedeki yaklaşık 400 bin ev ve iş yerinin hala elektrik hizmeti alamadığını ifade etti.

Brisbane şehrinde trafik lambalarının çalışmadığını bildiren yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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25/05/2021 17:49