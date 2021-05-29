Avustralya'da fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

Son yılların en büyük fare istilası Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini esir aldı.

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29/05/2021

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Avustralya'da fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

Avustralya son yılların en büyük fare istilalarından birisi ile karşı karşıya kaldı. Ülkede milyonlarca fare ülkenin Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini tabiri caizse esir aldı.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İstila bölgedeki çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şimdiye kadar yerel hastanede en az üç hasta fareler tarafından ısırıldı. Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler ise yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.

Fare istilasının yaşandığı bölgede içme sulularının da tehdit altında olduğu belirtiliyor.

29/05/2021 10:35
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TAGS: fare, avustralye, istila, haberkıbrıs,
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