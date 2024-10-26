Avustralya'da iki küçük uçağın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Avustralya'nın Sydney kentinde iki küçük uçağın havada çarpışarak ormanlık alana çakılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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26/10/2024

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Avustralya'da iki küçük uçağın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Avustralya'nın Sydney kentinde iki küçük uçağın havada çarpışarak ormanlık alana çakılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge polisi, Sydney'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

İki küçük uçağın havada çarpıştıktan sonra ormanlık alana düştüğü bildirilen açıklamada, 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun (ATSB) kazayı soruşturduğu bildirildi.

26/10/2024 16:10
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TAGS: Avustralya, uçak
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