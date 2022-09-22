Avustralya'da karaya vuran balinalardan 32'si kurtarıldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde 230 balina karaya vurmuştu. Balinalardan 32'si yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarıldı.

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22/09/2022

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Avustralya'da karaya vuran balinalardan 32'si kurtarıldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde 230 balina karaya vurmuştu. Balinalardan 32'si yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarıldı.

Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetlerinden yapılan açıklamada, karaya vuran 230 balinadan yalnızca 35'inin hayatta kaldığı, bunların 32'sinin kurtarıldığı duyuruldu.

Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Brendon Clark, "Bu sabah hayatta kalan 35 hayvandan 32'sini kurtarmayı ve serbest bırakmayı başardık, bu müthiş bir sonuç" dedi.

Ocean Beach'te dün 230 balina karaya vurmuştu.

​​​​​​​Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) ise 20 Eylül’de 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuş ve ölmüştü.

22/09/2022 13:22
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TAGS: Avustralya, balina
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