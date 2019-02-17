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Avustralya'da köpek balığı saldırısı

Yeni Güney Galler sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü yaralandı

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17/02/2019

Avustralya'da köpek balığı saldırısı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Belongil sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hastaneye kaldırıldı.

NSW Polisi'nden yapılan açıklamada, Byron Bay bölgesindeki  Belongil  sahilinde sabah saatlerinde arkadaşlarıyla sörf yapan bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilen  saldırıda bacağından yaralanan 41 yaşındaki adamın, sörf tahtasının üzerine  yatarak kıyaya ulaştığı bildirildi.

Sörfçünün arkadaşlarından Dane Davidson, Avustralya Yayın Kurumuna  yaptığı açıklamada, ambulans helikopter gelene kadar arkadaşının bacağındaki  kanamayı sörf tahtasının ipiyle tampon uygulayarak durdurmaya çalıştığını  anlattı. Davidson, "Kıyıya çıkana kadar bacağından büyük bir parçanın koptuğunu  anlayamadık, çok fazla kanama vardı." ifadesini kullandı.

Sahildeki ilk müdahalenin ardından yaralı sörfçünün Gold Coast  Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sonrasında vatandaşlara, NWS Can Kurtarma servislerinin  uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunan güvenlik birimleri, bölgedeki plajların 24 saat süreyle kapalı tutulacağını açıkladı.

 

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TAGS: Avustralya’da köpek balığı saldırısı, haber, kıbrıs,
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