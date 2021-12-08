Avustralya'da koronavirüs: Moderna aşısı hatırlatma dozu olarak kullanılacak

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi, Moderna'nın koronavirüs aşısının hatırlatma dozu olarak kullanımına onay verdi.

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA)’nin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, kullanımına onay verilen COVID-19 aşılarından herhangi birinin çift dozunu yaptıranların, ilk dozu yaptırmalarından en az 6 ay sonra Moderna firmasının "Spikevax" aşısını üçüncü doz olarak alabilecekleri duyuruldu.

Onayın 18 yaş ve üzerindekileri kapsadığı belirtilen açıklamada, Moderna aşısının güvenlik ve etkinliğini destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından, destekleyici dozun geçici olarak onaylandığı vurgulandı.

Kararla birlikte Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'in ürettiği COVID-19 aşısının ardından Avustralya’da hatırlatma dozu olarak kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu.

500 bin Avustralyalı hatırlatma dozu oldu

TGA'nın kasımda Pfizer-BioNTech’in COVID-19 aşısına üçüncü doz olarak onay vermesinin ardından şimdiye kadar 500 bin Avustralyalı hatırlatma dozunu yaptırdı.

COVID-19’un Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, aşının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 87,2, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 92.

Avustralya'da koronavirüs

Resmi rakamlara göre, COVID-19'un ilk kez 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da, bugüne kadar 222 bin 260 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 74 kişi hayatını kaybetti.

Halen 16 bin 335 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 60’ı yoğun bakımda olmak üzere 543 kişi hastanede tedavi görüyor.



Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 09:43