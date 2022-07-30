Avustralya’da kurtarılan kaplumbağanın midesi plastik dolu

Avustralya’da sahilde kurtarılan küçük bir kaplumbağanın midesinin sadece plastik dolu olduğu görüldü.

Kaplumbağayı tedavi eden veterinerler, hayvanın yediği plastiklerin vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğünü vurguladı.

Hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan yeşil deniz kaplumbağası sahilde bir kaya havuzunda sırtüstü yatarken bulundu. Taronga Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

Yetkililer, küçük hayvanın midesinde çok fazla plastik olduğunu, bunların vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğünü açıkladı.

Küçük kaplumbağanın plastik dışında hiçbir şey yemediğine dikkat çeken yetkililer, plastiklerin sahillerde çok fazla yoğun olduğunu ve yeni doğan hayvanların sadece bunları tükettiğine dikkati çekti.

Mikro plastikler artık insan vücudunda

Sivil toplum kuruluşları, doğaya atılan plastiklerin artık mikro düzeyde insanların vücutlarında bulunduğuna dikkat çekerek plastiğin okyanuslarda, denizlerde ve büyük göllerde bulunan en yaygın deniz çöpü türü olduğunu vurguladı.

Maliyet açısından en ucuz madde olan plastikler poşet, ambalaj ve şişe olarak kullanıldığı belirtilerek mikro düzeyde insan vücuduna girebildiği ifade edildi.

2015 yılında oşinograflar, dünya çapında yüzey sularında yüzen 15 trilyon ile 51 trilyon arasında mikroplastik parçacık olduğunu tahmin etti.

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30/07/2022 16:49