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Avustralya’da motelde silahlı saldırı

Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı

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04/06/2019

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Avustralya’da motelde silahlı saldırı

Avustralya’nın Darwin kentinde bir motelde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin şehrinde silahlı bir kişinin bir moteldeki odalara rastgele girerek ateş açtığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00’de meydana gelen olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kaçan saldırganın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini, başka bir şüpheli aranmadığını kaydetti.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

 

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TAGS: Avustralya, motel, silahlı saldırı, haber
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