Avustralya’da on binlerce at itlaf edilecek

Avustralya’daki Yeni Güney Galler hükümeti, en büyük milli parklarından biri olan Kosciuszko Ulusal Parkı'ndaki vahşi at popülasyonunun itlaf edilmesi için "havadan atış" programına izin verdi.

Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, itlaf yönteminin, parktaki yabani atları 2027 yılına kadar sadece 3.000'e düşürme yönündeki kararın bir parçası olarak kabul edildiğini söyledi.

New South Wales hükümeti, yetkililerin iki gün boyunca 270 atı vurduğunu, veterinerlerin ise gözlem için helikopterlerde onlara eşlik ettiğini söyledi.

Yetkililer, veterinerlerin ayrıca 43 atı da yerde incelediğini ve "hayvan refahı açısından olumsuz bir durum yaşanmadığını" tespit ettiklerini söyledi.

Açıklamada, "Vuruş anından kendinden geçinceye kadar geçen ortalama süre 5 saniyeydi. Hiçbir at ölümcül olmayan şekilde yaralanmadı." denildi. Yetkililer, her atı öldürmek için ortalama 7,5 atış yapıldığını ekledi.

Milli parkın yabani at popülasyonuna ilişkin mevcut hükümet tahminleri 12.934 ila 22.546 at arasında değişiyor.

HÜKÜMET ATLARI NEDEN İTLAF ETMEK İSTİYOR?

Avustralya’da yer alan yabani atlar, Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından kıtaya getirilen ve kaçan veya kaybolan atların soyundan geliyor.

Genellikle toprağı sıkıştırıp aşındırarak, su kaynaklarına dışkılayarak ve ağaçları çiğneyerek yerel ortamları yok edebilen zararlılar olarak görülüyorlar.

Popülasyonları çok büyüdüğünde bitki örtüsüyle aşırı beslenmeye başlarlar, bu da ekosistemleri bozabilir ve yerli hayvan türlerini tehlikeye atabilir. Atlar ayrıca mahsulleri tehdit edebilir veya tarıma müdahale edebilir.

Yeni Güney Galler hükümeti ilk olarak 2000 yılında at nüfusunu havadan atışlarla kontrol altına almaya çalıştı, ancak halkın tepkisiyle karşılaşınca vazgeçti.

Ancak şimdi Avustralya'daki at popülasyonu o kadar arttı ki, hükümetin bilim komitesi mayıs ayında bu atların nesli kritik düzeyde tehlike altında olan altı hayvanın "nihai yok oluşuna neden olan önemli faktör" olabileceği konusunda uyardı.