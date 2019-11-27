Avustralya'da orman yangınlarında 6 kişi öldü

Avustralya'da etkili olan orman ve çayırlık alanlardaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev alan 19 yaşındaki şüpheli, kundaklama suçundan gözaltına alındı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 6 kişi öldü, en az 650 ev kül oldu. Ölü sayısı dün 4 olarak açıklanmıştı.



Diğer yandan, Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'in güneyinde, son aylarda kundaklandığına inanılan bir bölgede, nehir kenarında arabasında oturan bir kişinin farkedildiği, sonrasında ise bölgedeki ağaçların yandığının görüldüğü aktarıldı.



Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev alan ve yangını çıkardıktan sonra bölgeyi terk ettiği belirtilen 19 yaşındaki gencin, kısa sürede yakalandığı ve mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.



Şüphelinin, yangın söndürme çalışmaları sırasında 7 kundaklama suçu işlediğine inanılıyor.



Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.



Yeni Güney Galler ve Queensland'in ardından geçen hafta Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verilmişti. Batı Avustralya eyaletinde de önceki hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

27/11/2019 15:55