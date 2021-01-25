Avustralya’da Pfizer’ın koronavirüs aşısı onay aldı

Avustralya’da ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı onaylandı.

Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), aşının gereken yüksek güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşıladığına karar verilmesinin ardından, Avustralya’da kullanılması için onaylandığını duyurdu.

Avustralya’da kullanılacak ilk aşı

Onayın 2 yıl süreyle geçerli olacağına dikkat çekilen açıklamada, aşının Avustralya'da ve yurt dışındaki güvenilirliğini izlemeye devam edileceği vurgulandı.

Avustralya’da kullanılacak ilk aşı olma özelliğini elden eden Pfizer aşısının onaylanmasının ardından açıklamada bulunan ve kararı memnuniyetle karşıladığını anlatan Başbakan Scott Morrison, hükümet olarak hedeflerinin, ‘‘Avustralyalıları güvende tutmak, hayatları ve geçim kaynaklarını korumak’’ olduğunu söyledi.

Aşılama Şubat'ta başlayacak

Aşılama çalışmasına şubat sonunda başlamayı düşündüklerini aktaran Başbakan Morrison, "Hem AstraZeneca aşısı hem de Pfizer için dünya çapında üretim ve teslimatta gördüğümüz zorluklar nedeniyle, aşılamaya başlamak için şubat ortasından çok şubat ayının sonlarına bakıyoruz" dedi.

Haftada 80 bin Avustralyalının aşılanması hedefleniyor

Aşıya onay veren TGA’nın "güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt ise başlangıçta haftada 80 bin Avustralyalıyı aşılmayı planladıklarını söyledi.

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25/01/2021 08:27