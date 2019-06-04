Avustralya'da silahlı saldırı: 4 ölü

Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Darwin kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda dört kişi hayatın kaybederken iki kişi de yaralandı.

BBC'nin aktardığına göre görgü tanıkları şehrin içinde bulunan bir motele girdi ve odalara ateş açtı. Polis, saldırıdan bir saat sonra saldırganı yakalamayı başardı. Açıklamalara göre polis saldırganın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini düşünüyor.

ABC Avustralya'nın aktardığına göre birkaç noktaya saldırı düzenlendi.