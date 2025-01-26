Avustralya'da tartışmalı "Avustralya Günü"ne karşı protestolar düzenlendi

Avustralya'da binlerce gösterici, "Avustralya Günü"nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle Canberra, Melbourne, Brisbane ve Sydney gibi birçok şehirde protestolar düzenledi.

ABC News'in haberine göre, 1788'de ilk İngiliz filosunun Avustralya kıtasına ayak bastığı ve ülkenin kuruluş günü olarak kabul edilen "26 Ocak Avustralya Günü"nü protesto etmek için ülkenin birçok kentinde binlerce kişi meydanlara indi.

Başkent Canberra'nın yanı sıra Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Hobart, Darwin ve Perth şehirlerinde göstericiler, "Avustralya Günü"nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle yürüyüşler düzenledi.

Canberra'da 1000'e yakın gösterici, hükümetin Avustralya Günü'nün tarihini değiştirmesi talebiyle Parlamento binasına yürüdü.

Öte yandan Avustralya'da yerli halklar, "Avustralya Günü"nü "İstila Günü" veya "Hayatta Kalma Günü" olarak adlandırıyor.

- Avustralya Günü hakkında

İlk İngiliz filosunun Avustralya'ya ayak bastığı ve ülkenin kuruluş günü olarak kabul edilen 26 Ocak, "Avustralya Günü" adıyla kutlanırken, ülke genelinde tartışmalara yol açıyor.

Birçok Avustralyalı bu tarihi, ülkenin yaşam tarzını, kültürünü ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görse de, yerli halk için aynı anlamı taşımıyor.

Aborjinler, 1788'den bu yana binlerce yerlinin katledildiğini, ayrımcılık ve baskıya maruz kaldıklarını belirterek, 26 Ocak'ı kutlama günü değil, yas günü olarak anıyor. Yerli halk, bu tarihin "İstila Günü" olarak kabul edilmesi talebinde bulunuyor.