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Avustralya'da toz fırtınası

Büyük toz fırtınası Avustralya'nın güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde gökyüzünü turuncuya çevirirken, hava kalitesinde de ciddi düşüşe neden oldu.

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22/11/2018

Avustralya'da toz fırtınası

Uzunluğu 500 kilometreyi bulan toz bulutunun bugün Sydney'e ulaşması bekleniyor.

Toz bulutunun şiddetli rüzgarın sürüklediği kuru toprakla oluştuğu belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Ofisi Ağustos ayından bu yana yaşanan kuraklığın toz fırtınasının oluşmasında etkili olduğunu açıkladı.

Sağlık yetkilileri hava kalitesinin çok düşeceğini belirterek özellikle çocukların, yaşlıların ve solunum yolu sorunu olanların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Yetkililer fırtınanın Sydney'i ne kadar şiddetli etkileyeceğini ise tahmin edemediklerini belirtti.

Fırtına nedeniyle birçok kişi solunum sorunları yaşamış ve havayolu trafiği de aksamıştı.

 

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TAGS: Avustralya’da, toz, fırtınası, haber, kıbrıs
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