Avustralya'da ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskını

Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük baskınıyla, yaklaşık iki ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

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26/08/2022
TRT

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Avustralya'da ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskını

Polis, Sidney limanındaki nakliye konteynırlarının içinde bin 800 kilo metamfetamin buldu.

Rekor miktarda uyuşturucu mermerde gizlendi ve satış değerinin 1.1 milyar dolardan (18 milyar TL) fazla olduğu açıklandı.

Üç adam, uyuşturucuları Orta Doğu'dan ithal ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Yetkililer, adamların uluslararası bağlantıları olan daha geniş bir örgütün parçası olduğunu söylüyorlar.

Yeni Güney Galler Polisi, grubun "sofistike" olduğunu, ancak memurların, bu kadar büyük miktarda uyuşturucuyu tespit etmeden ithal etmeye çalışmaktaki "cüretlerine" inanamadıklarını söyledi.

Avustralya, yetkililerin "buz salgını" dediği şeyin pençesinde. Uyuşturucunun, özellikle bölgesel topluluklarda şiddet içeren suçları, bağımlılığı ve akıl sağlığı sorunlarını körüklediğini söylüyorlar.

26/08/2022 10:02
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TAGS: uyuşturucu, avustralya,
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