Avustralya'da yüz tanıma şirketine 'yüzleri sil' talimatı

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04/11/2021

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Avustralya'da yüz tanıma şirketine 'yüzleri sil' talimatı

Avustralya'da, yüz tanıma teknolojisi sunan Clearview AI isimli şirkete, ülkede yaşayanlara ait tüm fotoğraf ve yüz tanıma şablonlarını imha etmesi talimatı verildi.

Ülkedeki gizlilik denetleyici kurum olan Avustralya Bilgi Ofisi Komisyonu (OAIC), şirketin, Avustralya vatandaşlarının veri gizliliğini ihlal ettiğini belirledi.

Komisyon, Clearview AI veritabanında aranabilen görüntülerin, çocuklar ve mağdur kimseler de dahil olmak üzere, kişiler için ciddi risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

OAIC Gizlilik Komiseri Angelene Falk, Avustralyalıların sosyal medyayı ya da diğer profesyonel web sitelerini kullanırken yüz görüntülerinin kullanılacağını düşünmediklerini ifade etti.

Clearview'dan Avustralya'da yaşayanlara ait tüm fotoğraflar ile yüz tanıma şablonlarını imha etmesi istendi.

04/11/2021 09:00
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TAGS: Avustralya, yüz tanıma, teknoloji
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