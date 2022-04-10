Avustralya'da zafer Charles Leclerc'in

Formula 1'de sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Leclerc, en hızlı tur zamanının da sahi oldu. 24 yaşındaki sürücü, Avustralya Grand Prix'si ile birlikte kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise yarışın ilk bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle bitiş çizigisini göremedi.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell üçüncü oldu. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Formula 1'de sezon, 24 Nisan'da İtalya'daki Emilia Romagna Grand Prix'siyle devam edecek.

Ne dediler?

Avustralya Grand Prix'sini ilk üç sırada bitiren Charles Leclerc, Sergio Perez ve George Russell, yarışın ardından şunları söyledi:

Charles Leclerc: `İnanılmaz bir otomobil vardı elimde. Yarış temposu olarak bu hafta sonu çok iyiydik. Lastikleri çok iyi yönettik. Burada kazanmak inanılmaz. Sadece üç yarış geride kaldı. Çok dayanıkı ve kuvvetli bir otomobilimiz var. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Eğer bunu yapabilirsek şampiyonluk için yarışabiliriz."

Sergio Perez: "İlk bölüm oldukça zayıftı. Çok zaman kaybettim. Sonrasında toparladık ama Max'ı kaybettik. İkimiz de podyumda olmak isterdik. İlk üç yarışta biraz şanssızlık yaşadık. Lewis'le mücadele etmek çok keyifli. Çok sert yarışıyor ama bunu her zaman adil yapıyor."

George Russell: "Aracın performansından gerçekten memnunum. Diğerlerinin yaşadığı sorunlardan faydalandık. Asla pes etmeyeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu biraz gerideydik. Öndekilerle mücadele etmemiz biraz zaman alacak."

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Charles Leclerc - 71 puan

2. George Russell - 37

3. Carlos Sainz - 33

4. Sergio Perez - 30

5. Lewis Hamilton - 28

Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22

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10/04/2022 19:06