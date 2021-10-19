Avustralya'daki koalalara klamidya aşısı yapılacak

KISIRLIĞA VE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR

İnsanlarda da görülen ve vinsel bir yolla nuşan klamidya Avustralya'da klamidyalar arasında büyük bir tehdit oluşturuyor.

Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi'nden veteriner Amber Gillett, "Bu hastalık görme yetisinin zayıflamasına neden olan konjonktivite ve mesane enfeksiyonlarına neden oluyor. Bezen de kısırlığa neden oluyor” diye konuştu.

Araştırmacılar, annelerden yeni doğan bebeklerine geçebilen bakteriyel hastalığın da körlüğe neden olabileceği konusunda da uyardı.

Bununla birlikte koalaları aşılama çalışması kapsamında hayvanlara birer doz aşı uygulanacak. Koalalara doğa salınmadan önce mikroçip takılacak.

Diğer taraftan, birçok durumda klamidya antibiyotiklerle tedavi edilebilmesine rağmen, araştırmacılar aşının hayvanların hayatta kalmasını ve üremesini iyileştirmeye yardımcı olacağını aktardı.

Aşı kampanyasına liderlik eden Sunshine Coast Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü Peter Timms, "Bu aşı, hayvanların her birine doğrudan fayda sağlayacak olsa da, deneme,aşılamanın sağladığı korumaya da odaklanacak" dedi.

Öte yandan, koala popülasyonlarının tahminleri, vahşi doğada sayılması zor olduğundan değişkenlik gösteriyor.

AVUSTRALYA'DA YAKLAŞIK 330 BİN KOALA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Queensland Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, Avustralya'da yaklaşık 330 bin koala kaldığını hesapladı.

YANGINLAR NEDENİYLE 60 BİNDEN FAZLA KOALA ÖLDÜ

Ancak, Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yaptırılan bir araştırma, 2019 ve 2020'nin başlarında Avustralya'nın yıkıcı orman yangınlarında 60 bindeN fazla koalanın öldüğünü gösterdi.

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19/10/2021 09:55