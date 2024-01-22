Avustralya'dan 'altın vize' kararı

Avustralya hükümeti, varlıklı yabancı yatırımcılara ülkede yaşama hakkı veren 'altın vize' uygulamasını kaldırma kararı aldı. Bir süredir 'yolsuzluğa bulaşmış' yetkililerce 'yasadışı fonları' ülkeye getirmek için kullanılmakla eleştirilen programın yerine kalifiye elemanlara daha fazla vize sağlanmasının önü açılacak.

BBC'de yer alan habere göre, 2012 yılından bu yana ülkede söz konusu program üzerinden binlerce 'önemli yatırımcı vizesi' (SIV) verildi. Bu vizelerin yüzde 85'i ise Çin'den gelen başvuruculara sağlandı. Ülkeye yabancı yatırım çekmek ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla başlatılan programa göre, adayların bu 'altın vize' uygulamasından yararlanması için 5 milyon Avusturya doları ya da 3,3 milyon ABD doları yatırım yapması gerekiyordu.

"BU VİZE, İHTİYACIMIZ OLAN ŞEYİ GETİRMEDİ"

Yapılan bir dizi incelemenin ardından, Avustralya hükümeti, programın temel hedeflerini yerine getirmediği sonucuna vardı. Aralık 2023'te yayınlanan bir politika belgesinde de bu uygulamanın kaldırılacağı ve 'Avustralya'ya büyük katkılarda bulunabilecek kalifiye göçmenler' için daha fazla vize yaratılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

Bu bağlamda 22 Ocak Pazartesi günü bir açıklama yapan Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, "Bu vizenin yıllardır ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyacı olan şeyi getirmediği açık" dedi. Tranparency International uluslararası şeffaflık örgütünün Avustralya ofisi üst yöneticisi Clancy Moore da bu kararı memnuniyetle karşılayarak, "Çok uzun bir zamandır yolsuzluğa karışmış yetkililer ve kleptokratlar yasadışı fonları Avustralya'ya 'park etmek' için altın vizeleri bir araç olarak kullanıyor" diye konuştu. Moore, söz konusu kişilerin bu yollar 'suç teşkil eden eylemlerini de saklamaya' çalıştığını söyledi.